



Северная Корея отрицает поставки оружия в Россию

МИД Северной Кореи опроверг информацию о поставках оружия в Россию, о чем ранее заявляла американская сторона, а также японские СМИ.



Об этом сообщает Reuters.



Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что КНДР поставляла оружие ЧВК "Вагнер".



"Мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе "Вагнера", оплатившей это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила пехотные ракеты и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер", - заявил Кирби.



Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло сообщение о поставках боеприпасов России, назвав его "безосновательным".



"Клеветническое сообщение японских СМИ о том, что КНДР осуществляла поставки военных грузов России, являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев", - заявили в министерстве.