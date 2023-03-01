Северная Корея нуждается в "фундаментальной трансформации" сельского хозяйства
Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал правительственных чиновников провести "фундаментальные преобразования" в сельскохозяйственном производстве, сообщили государственные СМИ во вторник на фоне опасений, что нехватка продовольствия в стране усугубляется.
Ким сказал, что достижение целей по производству зерна в этом году является главным приоритетом, и подчеркнул важность стабильного сельскохозяйственного производства, выступая на седьмом расширенном пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи 8-го созыва в понедельник, л чем сообщило государственное информационное агентство. ЦТАК.
Ким не уточнил, какие меры предпримет Северная Корея, но сказал, что изменения должны произойти в ближайшие несколько лет.
На коллективные фермы в КНДР приходится подавляющая часть сельского хозяйства. Замечание Кима прозвучало на фоне сообщений о растущей нехватке продовольствия в стране, хотя Северная Корея отвергла предположения о том, что она не сможет обеспечить своих граждан.
Ранее в этом месяце Южная Корея заявила, что ситуация с продовольствием на севере "похоже, ухудшилась".
Полные масштабы нехватки продовольствия в Северной Корее неясны, но в январском отчете базирующегося в США проекта "38 North" говорится, что отсутствие продовольственной безопасности было наихудшим со времен голода, опустошившего страну в 1990-х годах.
"Наличие продовольствия, вероятно, упало ниже необходимого минимума в отношении человеческих потребностей", — говорится в отчете.
Стремление Северной Кореи к самообеспечению означает, что почти все ее зерно производится внутри страны, что сделало ее уязвимой, считает 38 North.
"Достижение адекватного сельскохозяйственного производства на неблагоприятных почвах Северной Кореи, по иронии судьбы, привело к сильной зависимости от импортных товаров и сделало страну уязвимой перед глобальными потрясениями, дипломатическими конфликтами и неблагоприятной погодой", — говорится в отчете.