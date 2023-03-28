



Сенат США хочет отменить разрешения десятилетней давности на войну в Ираке

В понедельник Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие закона об отмене двух десятилетних разрешений на ведение войны в Ираке, поскольку Конгресс пытается подтвердить свою роль в принятии решений об отправке войск в бой.



Голосование было проведено 65 против 28 за ограничение дебатов по этой мере, что превышает требуемые 60 голосов, открывая путь к голосованию по принятию закона в конце этой недели.

