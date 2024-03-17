



Семь регионов России рапортуют о сбитии беспилотников

Губернаторы семи российских областей написали в своих телеграм-каналах о сбитии беспилотников.



В Белгородской области пролетали четыре дрона. По словам губернатора Вячеслава Гладкого, повреждены линия электропередач и газоснабжения.



"В Белгородском районе атака с помощью четырех беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов", - заявил Гладков.



В Брянской области силы ПВО, якобы, сбили ракету С-200.



"Предпринята попытка совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - заявил Богомаз.



Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об, якобы, уничтожении одного беспилотника.



"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", - заявил Шапша.



В Краснодарском крае спасатели заявили об "сбитии" нескольких беспилотников. В результате падения одного из них произошел пожар на НПЗ. Минобороны сообщает об 17 "сбитых" дронах.



Губернатор области Вениамин Кондратьев комментариев не давал.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об, якобы, сбитии дронов на подлетах к Москве. Два дрона "сбили" в Домодедово.



"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - заявил Собянин.



По одному беспилотнику "сбили" в Раменском и Ступинском городских округах.



"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву", - написал Собянин.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об, якобы, сбитии дрона на подлете к Каменску.



"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", - сообщил Голубев.



В Ярославской области было, якобы, сбито 4 беспилотника. Об этом написал губернатор области Михаил Евраев.



"В Ярославской области отражена атака четырёх беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал Евраев.



Всего, по словам Минобороны РФ, якобы, сбито 35 беспилотников.



"Дежурными средствами ПВО 35 беспилотников перехвачено и уничтожено", - написали в Минобороны РФ.

