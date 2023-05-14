



Сегодня прокуратура примет решение по оправданию Задорова



Сегодня, 14 мая, прокуратура объявит, решила ли она обжаловать оправдательный приговор Роману Здорову по делу об убийстве Таир Рада. Решение о том, подавать апелляцию или нет, будет принято, в частности, с учетом того, что один из судей остался в меньшинстве и постановил, что Задоров виновен.



В марте прошлого года окружной суд в Назарете оправдал Романа Задорова после того, как он провел в тюрьме более 15 лет. Судьи Ашер Кола и Дани Царфати решили оправдать его, а судья Тамар Ниссим Шай определила, что Здоров виновен: "В новых доказательствах есть нечто большее, чем просто обвинение в убийстве". В приговоре, который занимает около 700 страниц, судьи обосновали свое решение. Глава судейской коллегии Ашер Кола написал: "Нет никакого соответствия между различными уликами с места преступления и признаниями подсудимого".



После вынесения приговора, прокуратура заявила, что это было неправильное решение, и что они считают, что против Задорова есть веские доказательства, и даже если они решат не подавать апелляцию, это не обязательно означает, что они согласны с оправдательным приговором.



Обозреватель 12-го канала Гай Пелег пишет: “В такой ситуации кажется, что действительно, как сказано в приговоре - возможно, что покойная Таир Рада унесла свою тайну с собой в могилу. Шансы на начало нового расследования невелики, если только не будет обнаружена значительная информация, которая не была известна ранее”.