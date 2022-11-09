



Санкции против Мьянмы: ЕС заморозил активы 19 человек

Европейский союз во вторник ввел санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников и офицеров вооруженных сил в Мьянме, где в прошлом году произошел военный переворот.



Об этом сообщает Associated Press.



ЕС заморозил активы 19 человек, включая министра инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зау и председателя Верховного суда Мьянмы, высшее военное руководство и бизнесменов, связанных с вооруженными силами. Также людям, попавшим под санкции, было запрещено путешествовать по ЕС.



Блок из 27 стран также заморозил активы Совета государственной администрации Мьянмы в Европе.



"ЕС глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией насилия и развитием затяжного конфликта, который распространился по всей стране и имеет региональные последствия", - говорится в заявлении блока.



В Евросоюзе отметили, что стремятся "привлечь к ответственности всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека, военные преступления и преступления против человечности" после переворота.