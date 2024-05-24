Самолеты КНР имитировали широкомасштабную ракетную атаку на Тайване
Китайская армия второй день подряд проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня.
Об этом сообщает оборонное ведомство страны.
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Уточняется, что военные проверяют возможности "по совместному захвату власти, нанесению ударов и установлению контроля над важными позициями".
Уточняется, что десятки бомбардировщиков провели сегодня, 24 мая, учения, имитирующие широкомасштабную ракетную атаку на Тайване.