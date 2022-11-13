



Саммит G20: Джо Байден проведет переговоры с Си Цзиньпином

Война, которая идет на территории Украины, станет одной из главных тем встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина во время саммита стран G20 на Бали, сообщает Sky News.



Переговоры лидеров США и КНР состоятся в тот момент, когда отношения между странами максимально напряжены за последние десятилетия.



Джо Байден надеется заложить основу отношений между государствами и создать правила, которые ограничат конкуренцию. В то же время глава Белого дома не собирается идти на фундаментальные уступки и хочет, чтобы вместе с Си Цзиньпином выстроить "красные линии".



В Вашингтоне сомневаются, что двусторонняя встреча принесет какие-то конкретные результаты, однако шанс на стабилизацию отношений есть.