



Саммит G20: Байден не намерен контактировать с Лавровым

Президент США Джо Байден не намерен контактировать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20, который состоится в ближайшие дни.



Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.



"Президент не планирует встречаться с главой российского МИД", - сказал Салливан на брифинге.



В Госдепе США также отметили, что представители американской делегации не намерены общаться с представителями России на саммите.



"У нас нет планов относительно формальных контактов", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс.