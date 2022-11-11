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Саммит G20: Байден не намерен контактировать с Лавровым
11.11.2022 12:25 Ольга Белозерова

Саммит G20: Байден не намерен контактировать с Лавровым

Президент США Джо Байден не намерен контактировать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20, который состоится в ближайшие дни.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Президент не планирует встречаться с главой российского МИД", - сказал Салливан на брифинге.

В Госдепе США также отметили, что представители американской делегации не намерены общаться с представителями России на саммите. 

"У нас нет планов относительно формальных контактов", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс. 

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