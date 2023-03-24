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Саакашвили: к моему отравлению причастны российские агенты
24.03.2023 14:50 Алина Груднева

Саакашвили: к моему отравлению причастны российские агенты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российских агентов в причастности к его отравлению.

Об этом сообщает Politico.

По словам экс-политика, агенты проникли в Грузию из РФ. Более того, он подчеркнул, что в больнице, где он проходит лечение, не врачи принимают решения, а службы безопасности.

"Я четко помню день, когда яд был применен. Я чуть не умер. С того времени, у меня проблемы со здоровьем. В учреждении, где я нахожусь, основные решения по лечению применяются службами безопасности, а не врачами, они назначают всех медиков. Российские агенты проникли в грузинские службы безопасности", — подчеркнул Саакашвили.

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