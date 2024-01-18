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Россия заявила США, что они должны "прекратить агрессию против Йемена"
18.01.2024 13:45 MIGnews.com

Россия заявила США, что они должны "прекратить агрессию против Йемена"

Россия заявила, что Соединенные Штаты должны прекратить удары по хуситам в Йемене, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию противостояния по поводу нападений террористической группировки на торговые суда.

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"Самое главное сейчас - прекратить агрессию против Йемена, потому что чем больше американцы и британцы бомбят, тем менее охотно хутисты идут на переговоры", - сказал Лавров журналистам в Москве.

 

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