Россия выводит из Сирии войска и ЗРК С-300

Согласно сообщению, опубликованному в среду вечером, Россия сократила силы в Сирии, в том числе вывела систему противовоздушной обороны, которая представляла серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.



The New York Times заявила, что это событие может открыть Иерусалиму возможность повысить уровень своей поддержки Киева, поскольку присутствие России в Сирии является важным фактором для позиции Израиля по этому вопросу.



По словам высокопоставленного представителя министерства обороны Израиля и двух высокопоставленных западных дипломатов, которых цитирует The Times, передача зенитной системы С-300 из Сирии происходит на фоне значительного сокращения присутствия России в стране, поскольку она стремится поддержать свое захлебнувшееся наступление на Украину.



В августе спутниковые снимки, полученные израильской фирмой ImageSat International, показали, что батарея С-300 перемещается из Масиафа на северо-западе Сирии в порт Тартус, а затем в Новороссийск, российский порт на Черном море недалеко от Крыма.



Три чиновника заявили, что передислокация уменьшит влияние России на Израиль, и это может заставить Иерусалим пересмотреть свою поддержку Украины.



В кабинете идут дебаты по вопросу предоставления украинцам военной помощи. В воскресенье министр диаспоры Нахман Шай написал в Твиттере , что недавнее усиление ударов России по гражданским районам устранило "любые сомнения в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте".