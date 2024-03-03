Россия сообщает об атаке дронов на Крым
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в МО РФ.
Там добавили, что ПВО РФ "уничтожило все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".
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Сообщается, что около половины второго ночи в Феодосии раздались взрывы. Впоследствии российские власти перекрывали движение транспорта по Крымскому мосту и трассе возле Феодосии.