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Россия снова готовится вывезти украинских детей
27.11.2023 23:30 Катя Шульц

Россия снова готовится вывезти украинских детей

Оккупанты получили указание готовить новые списки украинских детей для депортации в Россию. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
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"Процесс контролирует приспешница Владимира Путина Мария Львова-Белова, оба сейчас находятся в международном розыске именно за реализацию политики геноцида украинцев. Оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории, и упрощают процесс усыновления этих детей на территории россии. Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации", — сообщил Центр национального сопротивления, который был создан Силами спецопераций ВСУ.


 

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