



Россия поставит Ирану Су-35, ракеты и вертолеты

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахриар Хейдари заявил, что Россия поставит Ирану Су-35 уже в начале весны (в начале года по местному календарю).



Об этом сообщает агентство Tasnim.



По словам Хейдари, Россия также поставит Ирану системы обороны, вертолеты и ракеты в ближайшее время.



"Мы отдали России такие заказы, как системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого вооружения скоро поступит в страну", - заявил иранский чиновник.