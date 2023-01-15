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Россия поставит Ирану Су-35, ракеты и вертолеты
15.01.2023 20:35 Ольга Белозерова

Россия поставит Ирану Су-35, ракеты и вертолеты

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахриар Хейдари заявил, что Россия поставит Ирану Су-35 уже в начале весны (в начале года по местному календарю).

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам Хейдари, Россия также поставит Ирану системы обороны, вертолеты и ракеты в ближайшее время.

"Мы отдали России такие заказы, как системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого вооружения скоро поступит в страну", - заявил иранский чиновник. 

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