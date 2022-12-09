



Российский оппозиционер признан виновным по делу о фейках про армию РФ

Российский оппозиционер Илья Яшин признан виновным по делу о "фейках" про армию РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Прокуратура потребовала приговорить политика к девяти годам колонии.

Мещанский суд Москвы должен был вынести приговор еще 7 декабря. Однако процесс был перенесен на 9 декабря, поскольку в суде объявили эвакуацию из-за поступавших угроз о минировании.

Уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено из-за его апрельского стрима, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче.