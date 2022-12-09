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Российский оппозиционер признан виновным по делу о фейках про армию РФ
09.12.2022 13:47 Алина Груднева

Российский оппозиционер признан виновным по делу о фейках про армию РФ

Российский оппозиционер Илья Яшин признан виновным по делу о "фейках" про армию РФ.

 
Об этом сообщают российские СМИ.
 
Прокуратура потребовала приговорить политика к девяти годам колонии.
 
Мещанский суд Москвы должен был вынести приговор еще 7 декабря. Однако процесс был перенесен на 9 декабря, поскольку в суде объявили эвакуацию из-за поступавших угроз о минировании.
 
Уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено из-за его апрельского стрима, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче.

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