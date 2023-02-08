



Российские СМИ написали о польском плане, который “Украина не оценит”

“Киев будет разочарован, когда узнает, что на Западе обсуждают вариант превращения Украины в "восточноевропейский Израиль", – пишет портал Interia, ссылаясь на мнение профессора факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии-2050 Анджея Шептицкого.



"На данный момент между Украиной и Израилем можно провести некоторые параллели в плане их отношений с Западом. Статус "восточноевропейского Израиля" будет встречен украинцами с разочарованием", – утверждает РИА Новости.



В статье Interia отмечается, что превращение Украины в "восточноевропейский Израиль" предполагает раздел страны. При этом восточная часть будет окончательно признана территорией РФ. Западная же часть станет жить "в состоянии постоянной боевой готовности" при поддержке США и НАТО.



Ранее радио Sputnik сообщало, что “в Италии заявили о скорой сдаче Киевом украинских территорий за долги”.