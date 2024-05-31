



Reuters: Китай не примет участие в швейцарской мирной конференции по Украине

Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце, сообщили Reuters четыре источника, непосредственно знакомых с этим вопросом.



Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия, включая участие как России, так и Украины, сообщили три источника.



Нейтральное правительство Швейцарии добивается широкой явки из разных уголков мира на саммит 15-16 июня, который, как надеется Берн, проложит путь к мирному процессу в Украине. Москву не пригласили.



