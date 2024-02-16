



Реакция Запада на смерть Навального: убил российский режим

Мировые лидеры остро отреагировали на новость о внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



Основная мысль заключается в том, что его убил российский режим.



"Что бы вы ни думали об Алексее как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима", - подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.



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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что Навальный был защитником российской демократии.



"Ужасная новость. Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество", - сказал он.



Канцлер Германии Олаф Шольц от себя добавил, что новость о смерти Навального свидетельствует о том, что в РФ, которая уже давно не является демократией, ничего не изменилось.



"Еще нет окончательного подтверждения, мы исходим из того, что, с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень расстраивает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления. Общался с ним об отваге, которой требовало решение вернуться в россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. И мы очень хорошо знаем, что это за режим: кто критикует, кто выступает за демократию, тот должен бояться за свою жизнь и свою безопасность", — подчеркнул он.



Глава МИД Франици Стефан Сежурне отметил, что Навальный поплатился собственной жизнью за сопротивление системе угнетения.



В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что РФ должна ответить на серьезные вопросы, а факты смерти Навального должны быть установлены



"Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - подчеркнул глава Евросовета Шарль Мишель.



По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Путин не боится ничего, кроме инакомыслия со стороны собственного народа.



"Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелится выступить против самодержавия", - призвала она.



Президент Украины Владимир Зеленский тоже отметил, что за смертью Навального стоит Путин.



"Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", - сказал Зеленский.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже возмутилась реакцией Запада.



"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - возмутилась она.

