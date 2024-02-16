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Смерть Навального: версии и что известно на данный момент
16.02.2024 14:53 Алина Груднева

Смерть Навального: версии и что известно на данный момент

Внезапная смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме обрастает новыми подробностями.

По неподтвержденым данным, она наступила 16 февраля после 14:00.

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По данным ФСИН, Навальный внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, а врачи ему не смогли помочь.

Основной версией относительно его смерти назвали оторвавшийся тромб. Команда оппозиционера пока что не получила подтверждения информации. В колонию отправился его адвокат. Точную причину смерти должны установить судмедэксперты.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, экспертиза еще не проводилась, в то время, как "выводы у Запада уже готовы".

"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - возмутилась она.

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