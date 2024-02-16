Комментарий команды Навального о его смерти
Команда российского оппозиционера Алексея Навального пока что не может подтвердить информацию о его смерти в тюрьме.
Об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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"ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет", - сказала она.
По словам Ярмыш, адвокат Навального Леонид Соловьев вылетел в Харп. Она пообещала поделиться подробностями, как таковые будут известны.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин был уведомлен о смерти Навального.