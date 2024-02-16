



Зеленский о смерти Навального: убит Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", - сказал Зеленский.



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Также комментарий предоставил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



"Путин - максимальное зло, боящееся любой конкуренции. Жизнь россиян для него - это ничто. Все призывающие к переговорам должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила", - добавил он.

