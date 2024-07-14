Реакция ЕС на покушение на Трампа: неприемлемый акт
В Европейском Союзе категорически осудили покушение на убийство Дональда Трампа.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была "глубоко шокирована" произошедшим.
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"Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю свои соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии", - сказала она.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что покушение на Трампа является неприемлемым актом насилия.
"В который раз мы становимся свидетелями неприемлемых актов насилия против политических деятелей", - подчеркнул он.