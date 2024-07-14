



Реакция ЕС на покушение на Трампа: неприемлемый акт

В Европейском Союзе категорически осудили покушение на убийство Дональда Трампа.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была "глубоко шокирована" произошедшим.



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"Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю свои соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии", - сказала она.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что покушение на Трампа является неприемлемым актом насилия.



"В который раз мы становимся свидетелями неприемлемых актов насилия против политических деятелей", - подчеркнул он.