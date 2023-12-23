Разведка Южной Кореи работает в экстренном режиме из-за КНДР
Национальная разведывательная служба Южной Кореи работает в экстренном режиме.
Об этом сообщает корейское информационное агентство "Ренхап".
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По словам источников в разведке, это связано с северным соседом, который продолжает проводить испытания баллистических ракет и угрожает ядерным ударом.
Уточняется, что служба перешла на экстренный режим работы из-за возможных провокаций со стороны КНДР в конце нынешнего и начале 2024-го года.