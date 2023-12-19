



"Разные вещи", - ответ Зеленского на вопрос о ситуациях в Газе и Украине

Во время пресс-конференции по итогам года журналист "Анадолу" спросил у президента Украины Владимира Зеленского, видит ли он сходство между тем, что происходит в Газе с украинской ситуацией и осуждает ли он гибель гражданского населения Газы.



По словам украинского лидера, его страна признает политику "двух государств", эту трагедию и тот факт, что гуманитарные последствия являются страшными для обеих сторон.



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"Мы признаем независимый народ Израиля, мы признаем независимый народ Палестины. Но я не могу это приравнять к нашей войне. Оккупация и вторжение России в Украину не начинались с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России. Никто этого не делал, мы жили в своем независимом государстве, и до нас пришел враг и убил наших людей. Потому это разные вещи. Безусловно, мои соболезнования", - сказал он.