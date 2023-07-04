



РААМ: “Нетаниягу использует кровь палестинцев, избегая политического кризиса”

Религиозно-политическое “Исламское движение” и партия РААМ во главе с депутатом Кнессета Мансуром Аббасом в понедельник, 3 июля, выступили с заявлением, в котором резко осудили контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине.



В совместном заявлении содержится предупреждение “экстремистскому правительству Нетаниягу-Смотрича-Бен-Гвира” против продолжения “агрессии или ее расширения, что приведет к еще более опасному ухудшению общественной безопасности и всего региона, дополнительным невинным жертвам и более широкой эскалации, которая может разжечь войну в регионе”.



“В настоящее время Израилем правит группа крайне правых и опасных поселенцев, которые обусловили свое присоединение к коалиции реализацией всех своих планов по урегулированию и агрессией против нашего народа в ПА и Газе", – говорится в сообщении.



В заявлении также отмечается, что “это то, что мы видим на практике с тех пор, как это опасное правительство пришло к власти”, и что “все эти агрессивные планы и операции разобьются о стойкость палестинцев, которые верят в право на жизнь, свободу и независимость”.



“Исламское движение” и РААМ обвинили “экстремистское” израильское правительство в “использовании крови палестинцев”, чтобы избежать политического кризиса и падения своей популярности, а также отвлечь внимание израильской общественности от протестов против “диктаторской судебной реформы”.



“Нетаньяху пытается вернуть симпатии ультраправой общественности, проливая кровь палестинцев и более радикальным образом, чем Бен-Гвир и Смотрич, которые стали компасом, которым руководствуется он и все его крайне правое правительство”.



В заключении заявления подчеркивается, что “никто не сможет наслаждаться безопасностью и миром без справедливого и всеобъемлющего решения, воплощенного в создании палестинского государства со столицей в Иерусалиме рядом с Государством Израиль”.