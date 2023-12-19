



Путину "запад Украины" не нужен, но Россия и "свое не отдаст"

Многие жители запада Украины "хотят, чтобы их территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии". В этом сам уверен и всем рассказал президент России на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве во вторник, 19 декабря.



Владимир Путин считает, что на западе Украины "вроде бы существуют территориальные споры". Он пообещал, что Россия не будет мешать их решению, но и "свое не отдаст".



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Глава Кремля уверен, что многие жители запада Украины "хотят, чтобы их территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии".



"Те люди, которые там живут – многие, во всяком случае, я знаю это наверняка 100%, – они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят, чтобы их вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины", – заявил Путин.



"Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим", – предупредил российский президент.



Владимир Путин напомнил, что "в советское время Украине были переданы огромные исторически российские территории вместе с населением, туда вкладывались колоссальные ресурсы".



