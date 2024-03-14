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Путин: ядерная энергетическая установка в космосе - наш приоритет
14.03.2024 16:39 Алина Груднева

Путин: ядерная энергетическая установка в космосе - наш приоритет

Президент России Владимир Путин прокомментировал размещение ядерного оружия в космосе.

Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства РФ по реализации идей, которые были озвучены в Послании Федеральному собранию.

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"Создание ядерной энергетической установки в космосе - приоритетное направление. Оно должно быть обеспечено финансированием", - сказал Путин.

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