



Путин: ядерная энергетическая установка в космосе - наш приоритет

Президент России Владимир Путин прокомментировал размещение ядерного оружия в космосе.



Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства РФ по реализации идей, которые были озвучены в Послании Федеральному собранию.



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"Создание ядерной энергетической установки в космосе - приоритетное направление. Оно должно быть обеспечено финансированием", - сказал Путин.