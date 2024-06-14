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Путин выдвинул ультиматум Украине
14.06.2024 14:40 Алина Груднева

Путин выдвинул ультиматум Украине

Владимир Путин хочет, чтобы украинские войска были полностью выведены с захваченных Россией "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей.

Такое заявление он сделал на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ 14 июня.

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Также Путин жаждет, чтобы Украина официально объявила об отсутствии планов вступления в НАТО, , обеспечила права русскоязычных, прошла "денацификацию" и "демилитаризацию". По его словам, только в таком случае Кремль согласится на переговоры.

"Если Запад и Киев откажутся - это их ответственность за кровопролитие", - сказал он.

Также Путин требует признать оккупированные Россией украинские территории и отменить антироссийские санкции.

"Соглашения по мирному урегулированию конфликта должны быть зафиксированы международными договорами", - добавил он.

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