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Путин ответил, намерена ли РФ нападать на Европу: мир больше не будет прежним
14.06.2024 12:40 Алина Груднева

Путин ответил, намерена ли РФ нападать на Европу: мир больше не будет прежним

Владимир Путин опроверг информацию о намерении России напасть на Европу.

Такое заявление он сделал на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ.

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"Это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений. Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова", - заявил Путин.

По его словам, мир стремительно меняется, потому можно не ждать, что будет как прежде в глобальной политике или в экономике.

"На Западе решили, что они победили в холодной войне и могут определять мировое устройство, а на вопросы Москвы отвечали отговорками. Мир близко подошел к точке невозврата", - посетовал он.

Путин добавил, что западные политики либо "не понимают масштабы угрозы, которую сами же порождают", либо "одержимы верой в собственную безнаказанность".

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