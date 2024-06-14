



Путин ответил, намерена ли РФ нападать на Европу: мир больше не будет прежним

Владимир Путин опроверг информацию о намерении России напасть на Европу.



Такое заявление он сделал на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ.



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"Это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений. Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова", - заявил Путин.



По его словам, мир стремительно меняется, потому можно не ждать, что будет как прежде в глобальной политике или в экономике.



"На Западе решили, что они победили в холодной войне и могут определять мировое устройство, а на вопросы Москвы отвечали отговорками. Мир близко подошел к точке невозврата", - посетовал он.



Путин добавил, что западные политики либо "не понимают масштабы угрозы, которую сами же порождают", либо "одержимы верой в собственную безнаказанность".