



Путин: мы знаем, кто совершил теракт в Крокусе

Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.



"Мы знаем, что преступление было совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется векам", - сказал он.



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Путин также пожаловался на то, что США пытаются убедить своих партнеров и разные страны мира в непричастности Украины, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны РФ.



"Они пытаются убедить, что теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ", - добавил он.