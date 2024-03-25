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Путин: мы знаем, кто совершил теракт в Крокусе
25.03.2024 20:11 Алина Груднева

Путин: мы знаем, кто совершил теракт в Крокусе

Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

"Мы знаем, что преступление было совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется векам", - сказал он.

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Путин также пожаловался на то, что США пытаются убедить своих партнеров и разные страны мира в непричастности Украины, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны РФ.

"Они пытаются убедить, что теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ", - добавил он.

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