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Путин может посетить Турцию в конце августа, - СМИ
07.08.2023 11:43 Ирина Демьянова

Путин может посетить Турцию в конце августа, - СМИ


Российский президент Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

О возможном визите Путина и его сроках турецкое СМИ  написало в контексте сообщения повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.


 
 

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