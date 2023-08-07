



Путин может посетить Турцию в конце августа, - СМИ



Российский президент Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.



О возможном визите Путина и его сроках турецкое СМИ написало в контексте сообщения повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана



"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.







