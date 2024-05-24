



Путин готов остановить войну, но при одном условии, - СМИ

Владимир Путин готов остановить войну в Украине, но только в условии заключения соглашения, которое фиксирует нынешние границы с захваченными Россией территориями.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на четыре российских источника.



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Уточняется, что об этом он якобы сказал небольшой группе советников. По словам источников, Украина и западные страны на подобное условие ни за что не согласятся.



"Путин может воевать столько, сколько потребуется, но он готов и к прекращению огня, чтобы заморозить войну", - сказал источник.