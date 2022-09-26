



Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство Эварду Сноудену.



Об этом сообщает российская пресса.





Сноуден - бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В 2013 году он передал прессе секретную информацию, которая касалась слежки, которой занимались американские спецслужбы по всему миру. По некоторым данным, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. За это США обвинили его в шпионаже и объявили в международный розыск.



Сноуден сбежал из США в Гонконг, а после этого - в Россию. В 2020 году, согласно открытой информации, он получил бессрочный вид на жительство в РФ.