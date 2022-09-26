Новости » Политика
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
26.09.2022 19:03 Ольга Белозерова

Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство Эварду Сноудену.

Об этом сообщает российская пресса.


Сноуден - бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В 2013 году он передал прессе секретную информацию, которая касалась слежки, которой занимались американские спецслужбы по всему миру. По некоторым данным, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. За это США обвинили его в шпионаже и объявили в международный розыск.

Сноуден сбежал из США в Гонконг, а после этого - в Россию. В 2020 году, согласно открытой информации, он получил бессрочный вид на жительство в РФ. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы