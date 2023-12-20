



Проголосует ли Сенат по пакету помощи Украине и Израилю в этом году

Американский сенат в уходящем 2023 году уже не будет голосовать по новому пакету помощи Украине и Израилю.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Выделение помощи напрямую связано с законопроектом об усилении безопасности на южной границы страны, по которому также голосование ожидается лишь в начале 2024 года.



"В течение декабрьских и январских каникул наши переговорщики будут проводить очень тщательную работу. Наша цель — что-то сделать сразу после нашего возвращения", - сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.



По словам республиканца Джона Тьюна, его партия обвиняет в затягивании процесса демократов.



"Демократы дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного договора по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно", - отметил он.