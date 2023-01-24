



"Проект Шекспир": как лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин обходит санкции

Для главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина создали сеть подставных компаний, формально ему не принадлежащих. С помощью них он обходит санкции.



Об этом говорится в расследовании Financial Times.



Для обхода санкций Пригожин в 2018 году обратился в российскую юридическую компанию Capital Legal Services (CLS), координировавшую действия подставных компаний. Эти услуги получили кодовое название "Проект Шекспир".



Сеть продолжала действовать и добавляла новые компании после введения новых санкций.



В феврале 2020 года юристы CLS начали сотрудничать с компанией "РН Трейдинг", не имеющей с Пригожиным формальных связей, но проходящей в платежных документах CLS как принадлежащая "Конкорду" компания Пригожина.



Согласно расследованию, в апреле 2020 года "РН Трейдинг" отправила в Судан 28 тонн груза с маркировкой "пряники". Получателем "пряников" была суданская компания Meroe For Agricultural & Animal Production, зарегистрированная по тому же адресу, что и Meroe Gold. Эта компания в 2020 году попала под санкции США, поскольку она контролируется Пригожиным и используется как "прикрытие для сил Вагнера, действующих в Судане". В 2022 году власти Судана задержали самолет, направлявшийся в Россию, с золотом, лежавшим в коробках с маркировкой "печенье".



Упомянутые в расследовании FT компании также занимались перевозками промышленных материалов и оборудования из России в африканские страны, включая Камерун и ЦАР.