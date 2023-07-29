



Президент ЮАР попросил Путина возобновить "зерновую сделку"



Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение" для экспорта украинской продукции по Черному морю, сообщает сайт Кремля.



Соответствующее заявление Рамафоса сделал на встрече лидеров стран Африки с Владимиром Путиным.



"В тот момент, когда мы слушали ваше выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытие Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", - заявил лидер ЮАР.



Он также подчеркнул, что лидеры африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-нибудь дары".



"Мы, конечно, понимаем, что вы по щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", - добавил Рамафоса.



