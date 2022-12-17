



Президент Украины в интервью LCI: Я готов выйти на ринг с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью французскому телеканалу LCI, в котором сравнил стратегию России Владимира Путина со стратегией нацистской Германии.



"Для меня Россия не начала новую форму войны. Она делает то, что делал фашистский режим при Гитлере", — сказал он.



"Это тактика президента Путина, такая же грязная, как у Гитлера в свое время", — сказал украинский президент о российских бомбардировках гражданской инфраструктуры, особенно энергетики, с целью вызвать панику среди населения.



"Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если он хочет набить ему морду — он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным", — сказал Зеленский.



Также Владимир Зеленский заявил, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой, но он не видит "предмета для разговора".





