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Президент Польши предложил Европе увеличить расходы на оборону
11.04.2024 20:28 Алина Груднева

Президент Польши предложил Европе увеличить расходы на оборону

Странам Восточной Европы необходимо увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Такое предложение в Вильнюсе сделал президент Польши Анджей Дуда.

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"Недавно я написал письмо, адресованное всем государственным членам НАТО, в котором предложил повысить расходы на оборону с 2%, что было определено с 2014 года, до 3% ВВП в нашей части Европы", - отметил он.

По словам Дуды, это предложение было хорошо встречено, а обсуждения по этому вопросу продолжаются.  

Польский лидер также добавил, что Европа старается поддержать Украину, чтобы та могла защитить себя от российской агрессии так эффективно, как это возможно.

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