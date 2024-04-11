



Президент Польши предложил Европе увеличить расходы на оборону

Странам Восточной Европы необходимо увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.



Такое предложение в Вильнюсе сделал президент Польши Анджей Дуда.



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"Недавно я написал письмо, адресованное всем государственным членам НАТО, в котором предложил повысить расходы на оборону с 2%, что было определено с 2014 года, до 3% ВВП в нашей части Европы", - отметил он.



По словам Дуды, это предложение было хорошо встречено, а обсуждения по этому вопросу продолжаются.



Польский лидер также добавил, что Европа старается поддержать Украину, чтобы та могла защитить себя от российской агрессии так эффективно, как это возможно.