Президент Польши предложил Европе увеличить расходы на оборону
Странам Восточной Европы необходимо увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
Такое предложение в Вильнюсе сделал президент Польши Анджей Дуда.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
"Недавно я написал письмо, адресованное всем государственным членам НАТО, в котором предложил повысить расходы на оборону с 2%, что было определено с 2014 года, до 3% ВВП в нашей части Европы", - отметил он.
По словам Дуды, это предложение было хорошо встречено, а обсуждения по этому вопросу продолжаются.
Польский лидер также добавил, что Европа старается поддержать Украину, чтобы та могла защитить себя от российской агрессии так эффективно, как это возможно.