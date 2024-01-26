



Президент Италии: Холокост - самое отвратительное преступление в истории

Президент Италии Серджио Маттарелла назвал Холокост самым отвратительным из преступлений в истории.



Соответствующее заявление он сделал в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.



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Он провел параллель между Холокостом и резней, устроенной террористами в Израиле 7 октября. Также он выразил беспокойство по поводу растущего числа погибших палестинцев в Газе, в связи с чем призвал повсеместно уважать фундаментальные права человека.



"Те, кто пострадал от гнусной попытки стереть с лица земли свой народ, знают, что нельзя отказывать другому народу в праве на государство", - отметил он.



Итальянский лидер также осудил рост уровня антисемитизма по всему миру.