



Президент Ирана встретился с палестинскими группами в Дамаске

Президент Ирана Ибрагим Раиси встретился с палестинскими группами в Дамаске в рамках своей поездки в Сирию.



По сообщениям иранских проправительственных СМИ, он встретился с “командирами палестинского сопротивления” в президентском дворце в Сирии.



Непонятно, какие группы присутствовали на собрании. Если изображения встречи, появившиеся в сети подлинны, на встрече присутствовало более двух десятков мужчин среднего возраста. Рядом с Раиси был установлен иранский флаг, а не сирийский, хотя встреча проходила в Сирии.



В то время как Tasnim News в Иране сообщило о встрече Раиси в Сирии, проиранская Al-Mayadeen также сообщила о встрече лидеров “сопротивления” с президентом Ирана. Cообщается, что Раиси также посетил усыпальницу Сайиды Зайнаб, важную шиитскую святыню в Дамаске, и сказал, что палестинское “сопротивление“ выступает против “сионистского образования“ в ПА. Он заявил, что недавние операции “полностью изменили ситуацию“, подчеркнув, что “инициатива сегодня находится в руках моджахедов, стремящихся освободить Иерусалим, и в руках сопротивляющихся людей“.



Святыня Сайиды Зайнаб была важным символом в первые дни гражданской войны в Сирии, и иранские члены КСИР и члены Хизбаллы часто посещали ее. Кроме того, ее иконография стала частью мифа о роли Ирана в Сирии.

