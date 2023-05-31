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Президент Бразилии обсудил с Папой Франциском Украину
31.05.2023 20:04 Алина Груднева

Президент Бразилии обсудил с Папой Франциском Украину

Президент Бразилии Лула да Силва провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Стороны обсудили такие щепетильные темы, как война в Украине и защита окружающей среды.

Лула поблагодарил понтифика за мирные усилия, посетовав на эскалацию конфликта между Украиной и РФ.

Также он поблагодарил Папу Римского за поддержку мер, направленных на защиту тропических лесов Амазонки.

В ходе переговоров Лула пригласил Франциска посетить его страну. Понтифик пообещал рассмотреть приглашение. Их личная встреча в Ватикане запланирована на ближайшие два месяца.
 

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