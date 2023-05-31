



Президент Бразилии обсудил с Папой Франциском Украину

Президент Бразилии Лула да Силва провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.



Стороны обсудили такие щепетильные темы, как война в Украине и защита окружающей среды.



Лула поблагодарил понтифика за мирные усилия, посетовав на эскалацию конфликта между Украиной и РФ.



Также он поблагодарил Папу Римского за поддержку мер, направленных на защиту тропических лесов Амазонки.



В ходе переговоров Лула пригласил Франциска посетить его страну. Понтифик пообещал рассмотреть приглашение. Их личная встреча в Ватикане запланирована на ближайшие два месяца.

