Президент Бразилии обсудил с Папой Франциском Украину
Президент Бразилии Лула да Силва провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.
Стороны обсудили такие щепетильные темы, как война в Украине и защита окружающей среды.
Лула поблагодарил понтифика за мирные усилия, посетовав на эскалацию конфликта между Украиной и РФ.
Также он поблагодарил Папу Римского за поддержку мер, направленных на защиту тропических лесов Амазонки.
В ходе переговоров Лула пригласил Франциска посетить его страну. Понтифик пообещал рассмотреть приглашение. Их личная встреча в Ватикане запланирована на ближайшие два месяца.