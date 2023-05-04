



Премьер-министр Боснии: Я был бы рад видеть посольство моей страны в Иерусалиме

Боснийский премьер Бориана Христо уже вошла в историю своей страны, Боснии и Герцеговины, когда стала первой женщиной, избранной на пост президента федеративного государства в 2007 году. В январе этого года она в очередной раз создала прецедент, когда была избрана первой женщиной на должность общенационального премьер-министра, отвечающего за обе части страны - Боснию и Герцеговину с одной стороны и сербское образование Республику Сербскую.



К концу года политик Христо может оставить еще один след в истории, когда станет первым премьер-министром Боснии и Герцеговины, посетившим Израиль. Переговоры по организации визита ведутся в эти дни, он может состояться в ноябре.



Для Израиля визит Христо имеет большое значение в укреплении отношений с другой страной с мусульманским большинством, которая подвержена влиянию пропалестинских исламистских элементов.



Христо принадлежит к хорватскому меньшинству, проживающему в основном на юге Боснии и Герцеговины недалеко от границы с Хорватией. Три основные группы населения страны — боснийцы-мусульмане, православные сербы и хорваты-католики — вели кровавую гражданскую войну в начале 1990-х годов, после отделения Боснии и Герцеговины от Югославии, в ходе которой было убито около 100 000 человек и около двух миллионов были вынуждены бежать из своих домов.



Босния и Герцеговина пережила в то время страшные военные преступления, совершенные воюющими сторонами на своей территории. Война закончилась в 1995 году с подписанием Дейтонского соглашения под эгидой США, которое превратило Боснию в многоэтническое федеративное государство с запутанной и сложной структурой правительства, управляемой иностранным верховным комиссаром, представляющим международное сообщество и имеющим право решать внутренние дела страны.



Именно это неделю назад сделал нынешний верховный лидер, немец Кристиан Шмидт, когда изменил основные пункты конституции страны таким образом, что это позволило выйти из многолетнего политического тупика и не позволило установить новое правительство. Вмешательство Шмидта фактически позволило отстранить от власти исламистско-националистическую партию большинства "Демократическое действие2, находившуюся у власти большую часть лет существования современной Боснии. Эта партия, близкая к 2Братьям-мусульманам" и поддерживавшая связи с администрацией Эрдогана в Турции, а также с Ираном, работала над сдерживанием развития связей между Боснией и Израилем. Теперь эта ситуация может кардинально измениться.