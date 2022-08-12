



Премьер Косово считает, что Путин провоцирует Сербию к военному вторжению

Премьер-министр Косово Альбин Курти считает, что за последним обострением на косовско-сербской стоит Россия, которая заинтересована в распространении войны.



“Деспотический президент (России Владимир) Путин – это человек войны, и он заинтересован в распространении войны, поскольку хочет нормализации войны. У нас есть свои институции, органы безопасности, обороны, Косово теперь – государство, это не 1998 год”, – уверяет премьер Косово.



"Сейчас 2022 год, поэтому мы гораздо больше готовы защищать наш суверенитет, территориальную целостность, защищать нашу демократию, верховенство права, конституционность, а также защищать наш прогресс", - добавил он.