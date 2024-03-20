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Премьер Ирландии неожиданно объявил об отставке
20.03.2024 15:20 Алина Груднева

Премьер Ирландии неожиданно объявил об отставке

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар неожиданно объявил о своем решении уйти в отставку.

Он пояснил, что не намерен претендовать на этот пост на следующих выборах.

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По словам Варадкара, он покидает пост лидера правящей партии в Ирландии "Фине Гэл" 20 марта. Пост премьера он передаст своему преемнику в партии, чье избрание должно состояться в ближайшее время.

Варадкар пояснил, что на его решение об отставке повлияли как личные, так и политические причины. Относительно своего будущего в политике он пока что не имеет никаких планов.

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