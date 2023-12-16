Премьер Финляндии: РФ ведет против нас гибридную атаку
Россия ведет против Финляндии гибридную атаку на границе.
По данным финского агентства Yle, такое заявление сделал премьер-министр страны Петтери Орпо, настояв на необходимости в разработке системного решения проблемы с наплывом беженцев.
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"К сожалению, границу сегодня пришлось закрыть, потому что Россия не изменила своего поведения", - подчеркнул Орпо.
По его словам, пропускные пункты на границе будут закрыты как минимум ближайший месяц. Орпо готов изменить закон из-за ситуации на границе, если это будет нужно.
"По-моему, это правильный срок. Это явно атака на суверенитет Финляндии и ЕС", - подчеркнул он.