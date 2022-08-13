



Представитель ФАТХ: "Ситуация в ПА сложная. Однажды люди восстанут"

Высокопоставленный чиновник ФАТХ Джамаль Тирави заявил, что ситуация в Палестинской автономии очень сложная, а отношения между людьми и властями ПА "подорваны".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Люди потеряли доверие к Палестинской автономии, которая оказалась в очень неловкой ситуации, особенно в отношении ее деятельности в области безопасности. И это в дополнение к плохой и отрицательной работе во всех областях и отсутствию Палестинского законодательного совета и судебной системы. Исполнительная власть контролирует все, и это побудило многие профсоюзы начать акции протеста и забастовки", - заявил Тирави.



Также, по его словам, многие палестинцы недовольны властями ПА из-за их неспособности вступить в бой с солдатами ЦАХАЛа, которые входят в палестинские города, деревни и лагеря беженцев.



"Израильские аресты и убийства ослабили Палестинскую администрацию. Люди больше не уважают Палестинскую автономию. Палестинские силы безопасности остаются в своих штаб-квартирах, когда израильская армия входит в палестинские районы. Они ничего не делают для защиты людей. В глазах многих палестинцев роль властей ограничивалась выдачей штрафов за нарушение правил дорожного движения, проведением некоторых арестов и сбором налогов", - подчеркнул Тирави.



Представитель ФАТХа отметил: "Внутренняя ситуация в ПА стала сложной и удручающей. Раскол между Иудеей и Самарией и Газой, и разногласия внутри ФАТХ усугубили ситуацию. Однажды люди восстанут против этой плохой ситуации".