



Председатель партии НДИ Авигдор Либерман направил письмо премьер-министру

Председатель партии НДИ, бывший министр обороны, депутат кнессета Авигдор Либерман направил письмо премьер-министру и членам военно-политического кабинета по поводу ликвидации ХАМАС и окончания эпохи политики «урегулирования»:



«Я не прошу министерского поста, мы не просим заключения каких-либо коалиционных соглашений или должностей. Но мы не собираемся быть фиговым листком, я уже был в этом кино. Поэтому премьер-министр, министр обороны и начальник Генштаба обязаны публично взять на себя обязательства перед народом Израиля. Все трое должны внятно заявить, что ликвидация ХАМАСа и его лидеров и окончание эпохи «урегулирования» являются для них приемлемыми целями нынешнего противостояния. Через минуту после такого четкого заявления я и фракция НДИ присоединяемся к коалиции.



Наша сегодняшняя ужасная реальность является прямым результатом решения кабинета от 13 ноября 2018 года, в котором была провозглашена политика «урегулирования», что на деле является эвфемизмом капитуляции. 14 ноября 2018 года я объявил о своей отставке с поста министра обороны и сказал следующее: «Перемирие с ХАМАСом — это капитуляция перед террором, мы покупаем краткосрочный мир ценой серьёзного ущерба национальной безопасности в долгосрочной перспективе... Мы обнаружили свои слабые места, статус кабинета разрушается... Юг должен быть на первом месте списка приоритетов».



Если бы на том заседании кабинета приняли мое предложение, сегодня мы бы не были в столь сложной ситуации. Это именно тот тип поведения, о котором сказал Черчилль: «Выбирая между позором и войной, вы выбрали позор и получили и позор, и войну».



Поэтому в настоящий момент требуется решение правительства, отраженное в директиве начальнику Генштаба и от него в приказе по всей армии, из которого ясна цель: полная ликвидация ХАМАСа, конец эпохи «урегулирования» отныне и навсегда.



И не надо говорить лозунгами. Ликвидация ХАМАСа означает ликвидацию всего его главарей в секторе Газы, в Ливане, в Малайзии, в Катаре и везде, где они скрываются.



Такое решение приняла Голда Меир после резни в Мюнхене, и это то, что мы должны сделать сейчас. Невозможно избежать наземного вхождения в город Газа и зачистки всех опорных пунктов ХАМАСа и их контрольных и командных центров. Нам не нужно оставаться в Газе и не нужно управлять Газой — но мы должны расчистить эти авгиевы конюшни и уйти.



Необходимо уточнить, что больше не будет позволен въезд рабочих из Газы, туда не поступит ни цента из Катара, катарскому послу будет запрещен въезд в Газу, а КПП Керем-Шалом и Эрез будут закрыты навсегда.



Открытые переходы для ввоза топлива и товаров — самое аморальное, что можно себе представить. Первыми эти звери убили именно тех, кто находился на КПП Керем-Шалом и позволял доставку в сектор самых разных товаров и топлива.



С этого момента все поставки в сектор Газы будут возможны только через порт Эль-Ариш и контрольно-пропускной пункт Рафиах, который, к сожалению, остается открытым и в эти минуты. Я также приветствую решение об отключении подачи электричества и воды в сектор Газы, так должно быть всегда.



Разум не терпит того факта, что мы обеспечиваем поставки, позволяющие функционировать сектору Газы, после того, как звери убили людей, которые пришли повеселиться на вечеринке или сидели в своих домах, после похищения более ста человек, после издевательств над невинными гражданами, женщинами, стариками и детьми, после запуска тысячи ракет по территории Государства Израиль.



Никакое международное право не может оправдать поставки воды и электричества тем гнусным убийцам, совершившим резню и массовые похищения людей. Речь идет не о коллективном наказании. Мы все видели в медиа: речь идет о тысячах чинивших зверства и десятках и даже сотнях тысяч, которые радовались этим зверствам и приветствовали злодеяния.



Необходимо возобновить политику периметра, как это было принято раньше: каждый, кто пересекает 200-метровую зону и приближается к забору, должен знать, что подвергает свою жизнь риску. Только так мы вернем пленных и пропавших без вести, только так восстановим безопасность граждан Израиля и фактор сдерживания».

