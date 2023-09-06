



Правительство Эритреи: ответственность за погромы несет Моссад

Правительство Эритреи утверждает, что Моссад и другие разведывательные организации несут ответственность за беспорядки, учиненные представителями эритрейской диаспоры по всему миру.



Об этом сообщалось в новостях канала КАН.



По версии эритрейского правительства, Моссад и другие разведывательные организации финансируют акции против “фестивалей наследия” и работают "для того, чтобы посеять раскол среди эритрейского народа, одновременно занимаясь дискредитацией эритрейских беженцев".

