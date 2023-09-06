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Правительство Эритреи: ответственность за погромы несет Моссад
06.09.2023 07:03 Аркадий Бочаровский

Правительство Эритреи: ответственность за погромы несет Моссад

Правительство Эритреи утверждает, что Моссад и другие разведывательные организации несут ответственность за беспорядки, учиненные представителями эритрейской диаспоры по всему миру.

Об этом сообщалось в новостях канала КАН.

По версии эритрейского правительства, Моссад и другие разведывательные  организации финансируют акции против “фестивалей наследия” и работают "для того, чтобы посеять раскол среди эритрейского народа, одновременно занимаясь дискредитацией эритрейских беженцев".
 

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