



Правительство Чехии в полном составе приедет в Киев

Правительство Чехии посетит Киев в конце октября, чтобы обсудить восстановление Украины. Совместное заседание с украинским правительством в Киеве запланировано 31 октября.



"Встреча правительств Чехии и Украины станет продолжением консультаций, которые уже проводились во время наших визитов в Киев. В ходе заседания мы обсудим участие чешских неправительственных организаций и компаний в послевоенном восстановлении Украины, а также поддержку интеграции Украины в ЕС", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.