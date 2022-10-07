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Правительство Чехии в полном составе приедет в Киев
07.10.2022 18:28 Раиса Вовк

Правительство Чехии в полном составе приедет в Киев

Правительство Чехии посетит Киев в конце октября, чтобы обсудить восстановление Украины. Совместное заседание с украинским правительством в Киеве запланировано 31 октября. 

"Встреча правительств Чехии и Украины станет продолжением консультаций, которые уже проводились во время наших визитов в Киев.  В ходе заседания мы обсудим участие чешских неправительственных организаций и компаний в послевоенном восстановлении Украины, а также поддержку интеграции Украины в ЕС", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.  

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